25 тысяч школьников посетили музейный комплекс им. Словцова в Тюмени

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

25 тыс. школьников посетили за 11 месяцев 2023 года главный корпус Музейного комплекса им. Словцова, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Команда ТМПО отмечает, что популярность музея у школьников набирает обороты, больше всего у юной аудитории востребованы интерактивные экскурсии, мероприятиях и мастер-классы, где можно получить новые знания, развивать и реализовать творческий потенциал.