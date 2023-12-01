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25 тысяч школьников посетили музейный комплекс им. Словцова в Тюмени

Общество, 16:45 10 декабря 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

25 тыс. школьников посетили за 11 месяцев 2023 года главный корпус Музейного комплекса им. Словцова, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Команда ТМПО отмечает, что популярность музея у школьников набирает обороты, больше всего у юной аудитории востребованы интерактивные экскурсии, мероприятиях и мастер-классы, где можно получить новые знания, развивать и реализовать творческий потенциал.

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

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# Музейный комплекс им , Словцова

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