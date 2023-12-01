Вторую технологичную теплицу для выращивания хвойных открыли в Тюменской области

| Фото: 72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

Вторую высокотехнологичную теплицу для выращивания хвойных открыли в Тюменской области в Армизонском районе. В комплексе площадью 1 тыс. 200 кв м будут культивировать до 60 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой единовременно, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Такие растения быстрее достигают нужных для посадки размеров и лучше приживаются, чем выращенные в открытых лесных питомниках. Первый посев запланирован уже на апрель.

По техническим характеристикам и оснащению армизонская теплица идентична той, что запущена в 2023 году в тюменском лесничестве. Но почти втрое превосходит ее по размерам и производительности.

Работы ведутся в рамках регионального проекта "Сохранение лесов".