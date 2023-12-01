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380 кг небезопасных растительных продуктов изъяли в Рощино

Происшествия, 13:31 11 декабря 2023

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

380 кг небезопасных растительных продуктов изъяли в международном аэропорту Рощино Тюмени за 11 месяцев. К ввозу в регион специалисты Россельхознадзора не допустили 165 партий, что на 17 % больше прошлогодних данных, сообщает областное управление ведомства.

Во фруктах, орехах и крупах пассажиров Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана обнаружены семена повилики и насекомые-вредители четырехпятнистая зерновка и калифорнийская щитовка.

Данная продукция по заявлению владельцев уничтожена. Нарушители привлечены к административной ответственности.

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