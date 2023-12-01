380 кг небезопасных растительных продуктов изъяли в Рощино
Происшествия, 13:31 11 декабря 2023
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре
380 кг небезопасных растительных продуктов изъяли в международном аэропорту Рощино Тюмени за 11 месяцев. К ввозу в регион специалисты Россельхознадзора не допустили 165 партий, что на 17 % больше прошлогодних данных, сообщает областное управление ведомства.
Во фруктах, орехах и крупах пассажиров Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана обнаружены семена повилики и насекомые-вредители четырехпятнистая зерновка и калифорнийская щитовка.
Данная продукция по заявлению владельцев уничтожена. Нарушители привлечены к административной ответственности.