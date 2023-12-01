Самый большой в Тюмени каток планируют открыть к 20 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самый большой в Тюмени каток площадью 3,5 тыс. квадратных метров на Цветном бульваре планируют открыть к 20 декабря. Об этом сказал глава города Руслан Кухарук в ходе прямой линии.

Проект реализует за счет своих средств одна из компаний-застройщиков. Протяженность ледового покрытия большая. На месте сгоревшего в 2018 году кафе "Центральный дом еды" сделают пункт проката. Он, по словам Руслана Кухарука, должен стать стационарным. Летом помещение может служить базой, например, для представителей движения "Отряды мэра".

Каток на Цветном бульваре станет одним из самых масштабных в областной столице.

"Мы видели, как жители активно используют каток, который изначально заливали на набережной, затем у мультицентра "Контора пароходства". Поняли, что потребность есть, пошли дальше. Количество людей, желающих покататься, даже в мороз большое. Горожане хотели, чтобы каток появился и в центральной части Тюмени", – сказал Руслан Кухарук.

Он добавил, что каждую зиму в Тюмени появляется около ста новых ледовых площадок.

Инна Пахомова