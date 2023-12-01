25 водопроводов отогрели бригады "Росводоканала" в Тюменском районе

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Две утечки из колодца и 25 водопроводов отогрели аварийно-восстановительные бригады "Росводоканала" в Тюменском районе на прошлой неделе. Также специалисты устранили три утечки из грунта, три из колодца, одну из поверхностной сети, сообщает пресс-служба компании.

Всего было выполнено 59 заявок на обогрев водопровода.

"Снега еще немного, а крепкие морозы стоят почти неделю. В таких условиях грунт промерзает, расширяется и оказывает давление на сети. Чугунные трубы не выдерживают нагрузку и ломаются. Благодаря системной работе по замене старых труб таких уязвимых сетей у нас осталось немного – около 7 процентов. Основная проблема в морозы – это частные водоводы, проложенные на ненормативной глубине", - говорит начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.

Специализированная техника аварийно-восстановительных бригад курсирует по городу при любой температуре. В передвижной ремонтной мастерской есть все необходимое для работы: инструменты, материалы, сварочный аппарат, небольшой токарный станок, чтобы на месте можно было подточить деталь. Здесь же выделено место для обогрева рабочих, есть электрочайник и микроволновая печь.

Одна из самых востребованных машин в морозный период – передвижная паровая установка. Нагнетая горячий пар под давлением, она растапливает лед в трубах и водоснабжение возобновляется.

Чтобы защитить водопровод от промерзания специалисты советуют домовладельцам утеплить техническое подполье и ввод в дом.