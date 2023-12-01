В СНТ "Русское поле" в Тюмени увеличат число дизель-генераторов для стабилизации электроснабжения

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Шесть дизель-генераторов работают в СНТ "Русское поле" в Тюмени, чтобы стабилизировать энергоснабжение домов. Их число планируют увеличить, сообщает администрация города.

Сети в СНТ не всегда готовы к увеличению потребления электроэнергии для обогрева домов. Изначально товарищества были предназначены для летних домиков, а не частных домовладений, в которых, по словам председателей товариществ, обогреваются не только жилые строения под 100 кв. м, но и бани, гаражи, веранды.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Накануне выходных в СНТ "Русское поле" произошел технологический инцидент, из-за которого и без того невысокое напряжение стало нестабильно. Уже несколько дней на его территории работает шесть дизель-генераторов, чтобы стабилизировать энергоснабжение домовладений.

"С утра по поручению главы города Руслана Кухарука мы занимались привлечением дополнительных агрегатов из других структур. Договорились привезти сюда еще три мощных генератора. В итоге полученная мощность должна восполнить необходимый объем ресурса для поддержания стабильного электроснабжения", – рассказал заместитель главы Тюмени Владимир Кильтау председателю СНТ "Русское поле" Наталье Русиной.

Он пообщался со специалистами, которые контролируют работу оборудования, наметил, куда необходимо подключить дополнительные агрегаты для максимальной эффективности проводимой работы.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В свою очередь Наталья Русина рассказала, что общается с тюменцами постоянно. Многие, не задумываясь об общей проблеме, прогревают бани или гаражи, что, естественно, отражается на уровне потребления энергии. Есть и те, кто потребляет мощность гораздо больше заявленной в договоре с электросетевыми организациями. Люди готовы поговорить с соседями и разъяснить необходимость бережнее относиться к общему ресурсу, от которого зависит каждый дом.

Владимир Кильтау добавил, что любому оборудованию требуется техническое обслуживание, поэтому в СНТ периодически появляются ремонтные бригады. Они либо помогают генераторам вырабатывать максимальную мощность на месте, либо увозят их для обслуживания в теплые боксы, а после возвращают в работу.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

К вечеру представители администрации города вновь навестят СНТ "Русское поле", чтобы оценить эффективность предпринятых мер.