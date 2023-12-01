Новым руководителем Армизонской районной больницы назначен Виталий Ушаков

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Виталий Ушаков назначен новым руководителем Армизонской районной больницы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Виталий Ушаков закончил Тюменскую медицинскую академию в 2014 году, затем прошел обучение в интернатуре по хирургии. Спустя два года получил сертификат эндоскописта. Работал в Областной клинической больнице № 2 и в Медицинском городе.

По итогу встречи с инициативной группой жителей Армизонского района, был достигнут ряд договоренностей, первой из которых была запланирована организация выездных консультаций узкопрофильных специалистов в районную больницу.

13 декабря в Армизонской районной больнице проведут прием пациентов узкие специалисты: кардиолог, ревматолог, эндокринолог.

17 декабря будут работать эндокринолог, кардиолог, уролог, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и врач УЗИ.