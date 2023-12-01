  • 11 декабря 202311.12.2023понедельник
  • USD91,6402
    EUR98,8409
  • В Тюмени -35..-37 С 1 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Дополнительные дизель-генераторные установки включили в СНТ "Русское поле"

Общество, 20:59 11 декабря 2023

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Дополнительные дизель-генераторные установки включили в СНТ "Русское поле", сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Мероприятия по обеспечению устойчивой работы распределительной сети электроснабжения в СНТ "Русское поле" продолжаются.

"В целях снижения нагрузки на сеть и предотвращения отключений совместными усилиями энергетиков тюменских компаний в СНТ доставлены и включены в работу четыре дизель-генераторные установки. Подготовлены к транспортировке и в ближайшее время будут подключены к трансформаторным подстанциям еще два дизеля", – сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Установленных мощностей будет достаточно для электроснабжения потребителей в период экстремально низких температур, считают в департаменте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# электроснабжение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:59 11.12.2023Дополнительные дизель-генераторные установки включили в СНТ "Русское поле"
20:24 11.12.2023Энергетики устранили нарушение в селе Перевалово Тюменского района
18:49 11.12.2023Бригады устраняют аварию на линии электропередачи в селе Перевалово
18:30 11.12.2023Тюменские студенты заняли призовые места на конференции по информационной безопасности