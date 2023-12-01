Дополнительные дизель-генераторные установки включили в СНТ "Русское поле"

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Дополнительные дизель-генераторные установки включили в СНТ "Русское поле", сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Мероприятия по обеспечению устойчивой работы распределительной сети электроснабжения в СНТ "Русское поле" продолжаются.

"В целях снижения нагрузки на сеть и предотвращения отключений совместными усилиями энергетиков тюменских компаний в СНТ доставлены и включены в работу четыре дизель-генераторные установки. Подготовлены к транспортировке и в ближайшее время будут подключены к трансформаторным подстанциям еще два дизеля", – сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Установленных мощностей будет достаточно для электроснабжения потребителей в период экстремально низких температур, считают в департаменте.