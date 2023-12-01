Более 1,1 тысячи пациентов сел Сладковского района приняли на выезде врачи

| Фото: администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

1 тыс. 180 пациентов пяти сел Сладковского района проверили здоровье у врачей из областных клинических больниц. Специалисты выявили 179 заболеваний кровеносной и эндокринной систем, сообщает администрация района.

На дополнительное обследование врачи направили треть обратившихся. Коронарографию пройдут 11 сельчан. Многим пациентам скорректировали лечение.

Отметим, что выездная бригада специалистов работает в Сладковском районе с 4 по 15 декабря. 13 числа в районной поликлинике взрослых примут пульмонолог и ревматолог, а маленьких пациентов - хирург, уролог и невролог.

Помощь оказывается в рамках регионального проекта "Здоровое село".