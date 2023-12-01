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Для пользования пересадочным тарифом нужна карта Тюменской транспортной системы

Общество, 13:41 12 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пересадочный тариф вводится в Тюмени с 1 января 2024 года. Важное условие для совершения двух поездок по цене одной – наличие карты Тюменской транспортной системы.

Как рассказал глава города Руслан Кухарук, пассажир имеет возможность в течение часа после первой поездки совершить бесплатную пересадку. Специальную карту, без которой не получится пользоваться нововведением, можно получить в офисе ТТС по адресу: ул. Котовского, 52. Можно выбрать ее вид: классический пластик, стикер, который для удобства можно приклеить на смартфон, брелок для ключей.

Баланс карты ТТС можно пополнить через банкомат, мобильные приложения банков, по системе быстрых платежей.

В ходе прямой линии поступил вопросы по поводу того, смогут ли этим правом воспользоваться школьники и студенты.

"На сегодняшний день для них введен льготный проезд. Компенсация осуществляется из городского бюджета. Ежемесячный лимит рассчитывается из количества двухразовых поездок в день, без учета воскресений, праздничных дней и каникулярного времени. Если есть желание воспользоваться пересадочным тарифом, то необходимо будет дополнительно приобрести карту ТТС", – добавил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова

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# общественный транспорт , пассажиры , Руслан Кухарук

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