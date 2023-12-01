Фестиваль "Наука для всех" собрал 420 школьников Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

420 школьников Тюмени приняли участие в фестивале "Наука для всех", который впервые прошел в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 15 декабря. На семи площадках учреждения дети разного возраста экспериментировали, учились конструировать, путешествовали в очках виртуальной реальности.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор ТОНБ Ольга Адамович, благодаря таким событиям увеличивается интерес у подрастающего поколения к науке, исследованиям.

"Нам нужно новое поколение с определенными научными знаниями, с широким кругозором. Мы относимся как раз к тем учреждениям, которые способствуют этому. И это одна из наших задач", - отметила она.

Знакомство с технологическим миром у тюменских школьников началось со встречи с профессором Открывашкиным, который продемонстрировал возможности применения жидкого азота. Школьники активно участвовали в его экспериментах.

Для популяризации научных знаний, инноваций в разных областях, поддержке изобретателей в рамках фестиваля было подписано соглашение между областной библиотекой и региональным отделением Всероссийского общества исследователей и рационализаторов. Подписи под документами поставили Михаил Мельцер и Ольга Адамович.

"Наша библиотека обладает уникальным фондом патентов, авторских свидетельств, в том числе в электронном виде, доступ предоставляется на безвозмездной основе. Мы комплектуемся каждый год, работаем с Государственной публичной научно-технической библиотекой, и есть патентная библиотека. Именно они формируют издательскую продукцию. Мы пытаемся в максимальном объеме ее приобрести. Понимаем, что за этим будущее", - уверена Адамович.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская областная научная библиотека – единственная в регионе, в которой формируют фонд научных трудов: монографий, диссертаций, рефератов диссертаций, к которым возможно удаленно подключиться к РГБ. Библиотекари могут выдать авторефераты по различным отраслям – политология, право, нефтегазовая отрасль, краеведение и другие.

"Для тех, кто пишет диссертации, магистерские и курсовые работы, ведет исследования мы единственная площадка, где можно найти подтвержденную информацию", - заметила Ольга Адамович.

Рано или поздно, но участники фестиваля "Наука для всех" обратятся к этим фондам, уверены организаторы.

А пока школьники учились рисовать 3D-ручкой, собирать деревянный конструктора, "приручать" кубика Рубика, создавать слаймы.

Основатель студии детского творчества "Юный техник" Александр Воронянский решил принять участие в фестивале науки, чтобы зарядить детей техническим творчеством.

"Детям, которые только начинают заниматься техникой, конструированием, проектированием, важно помочь, чтобы они не опускали руки, развивали свой пытливый ум, нарабатывали инженерную интуицию. На мастер-классе покажем пайку простейшей цепи. Дети с помощью токопроводящей фольги будут выклеивать дорожки, применять батарейки, светодиоды", - говорит Александр, увлеченный своим делом с детства.

В программе научного фестиваля были и лекции, просветительские занятия, к примеру, от "Экодома" ребята узнали о грамотном обращении с вторсырьем. На экскурсии по Тюмени в очках виртуальной реальности дети встретились с великим ученым, уроженцем Тобольска Дмитрием Менделеевым.

Тюменский ученый Иван Шаненков прочел лекцию "Повелитель стихий: как с помощью тока и отрезка трубы управлять природой". Практический психолог Ирина Кузнецова организовала семинар об эмоциональном интеллекте.

В Детской библиотеке им. Лаугнова программу научного фестиваля дополнили театрализованное чтение книги "Необыкновенное путешествие синьора Капельки" Агостино Траини и презентация научных разработок, созданных молодежью. Студенты Тюменского индустриального университета вместе с преподавателем Сергеем Золотухиным презентовали образовательную программу "Мехатроника и робототехника" на примере стенда "Роботы среди нас".

Школьники признались, что открыли для себя библиотеку по-новому, с нетерпением ждут продолжения фестиваля.

Анжела Лебедева