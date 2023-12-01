Сериал "Тюмень — северный край" представят в кинолаборатории "Формула пути"

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Сериал "Тюмень — северный край" режиссера Марии Миць попал в шорт-лист для участия в питчинге лаборатории кино и сериалов "Формула пути" в Москве 13 декабря. Всего в списке участников 30 проектов из 23 городов, сообщают организаторы.

Экспертами питчинга станут представители ведущих онлайн-платформ, продюсерских компаний, ведомств. В число документальных проектов вошли работы из Новосибирска, Красноярска и Тюмени.

Режиссер Мария Миць в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщила, что идея документально-художественного сериала "Тюмень – северный край" родилась шесть лет назад, сейчас дописывается сценарий, нужно софинансирование. Общий бюджет ленты оценивается в 20 млн рублей.

"В основе сюжета – выпускник ТИУ, неуверенный в том, что хочет работать по профессии. В это время его бабушка постепенно теряет память, и это метафора: молодое поколение тоже теряет память, нужно ее сохранить. Поиск дедушки, связь с которым потерялась 50 лет назад, приведет главного героя на Север, в места освоения первой нефти", - рассказала Мария.

Призовой фонд лаборатории "Формула пути" составляет 4 млн рублей – по 1 млн на проект. Помимо этого, участники лаборатории имеют возможность подписания соглашений на реализацию своих проектов.

Добавим, проект создания сериала "Тюмень - северный край" Мария Миць представила на инвест-питчинге в Тюмени 11 декабря. Всего 14 команд презентовали свои кинопродукты инвесторам.

Анжела Лебедева