Владимир Якушев призвал уделить особое внимание электроснабжению в регионах УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особое внимание в период холодов следует обратить на работу электросетей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на совещании с федеральными инспекторами.

"Период холодов - это всегда испытание на прочность всех коммунальных систем, и его выдержали не все. В ряде муниципалитетов произошли аварии, из-за которых возникли перебои с подачей тепла и воды потребителям. Несмотря на то, что все аварии устранялись и продолжают устраняться оперативно, каждая ситуация требует тщательной проработки", - подчеркнул полпред.

Владимир Якушев поручил главным федеральным инспекторам регионов взять ситуацию на контроль, напомнив, что впереди не менее сложный период новогодних каникул. При подготовке к нему нужно учесть все выявленные сейчас недоработки.