Гастрономический фестиваль "Сибирь на вкус" стартует в Тюмени 15 января

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Гастрономический фестиваль "Сибирь на вкус" стартует в Тюмени 15 января 2024 года. К нему присоединились уже 30 заведений.

Об этом рассказал исполнительный директор радиостанции "Наше радио" (Тюмень, Тобольск, Сургут), соорганизатор независимого объединения-ассоциации рестораторов Филипп Тарасов на пресс-конференции, посвященной гастрономическому туризму в регионе.

"Сибирь – потрясающее место с точки зрения истории. Здесь не только северные специалитеты. В Сибири переплетены разные гастрономические культуры – и татарская, старообрядческая, польская и другие. Много интересных фишек, которые могут быть реализованы в меню. Фестиваль ставит перед ресторанами условие – отобразить ту или иную национальную уникальность, уникальность ландшафтных топонимов, которые можно показать в подаче блюда. Условно, река Тура будет выложена на тарелке", – поделился Филипп Тарасов.

На фестивале найдет отражение и настоящее. В числе заявившихся – рестораны восточной кухни. Почему они здесь? В качестве примера Филипп Тарасов привел в пример купца Николая Чукмалдина, который привозил из Японии уникальные раритеты. Также в Тюмени жил сын китайского политического деятеля Мао Цзэдуна.

Ресторанам в рамках фестиваля предложат сделать сеты разных ценовых категорий: 999 рублей или 1 тыс. 499 рублей или 1 тыс. 999 рублей. Заведения определяются с ними сами, исходя из понимания выгоды, целесообразности и особенностей целевой аудитории. Сет должен состоять из трех блюд - закуска, горячее, десерт. Для приготовления которых необходимо использовать местные специалисты, например, оленину, лосятину, дикоросы.

Для баров сделано исключение – состав сета разрабатывается с акцентом на коктейли.

По словам Филиппа Тарасова, фестиваль "Сибирь на вкус" должен быть всесезонным. Кульминацией станет шоу на открытой площадке в День города, где авторы идеи хотят объединить разных рестораторов, местных производителей, заявить о туристическом потенциале региона со сцены. Ожидается участие экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городах.

Инна Пахомова