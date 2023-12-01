183 рабочих места представят на ярмарке вакансий в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

183 рабочих места представят тюменские предприятия на ярмарке вакансий в Кадровом центре "Работа России" в Тюмени (ул. Республики, 204в, корп. 3, 5 этаж, конференц-зал). Мероприятие состоится 14 декабря с 11 до 12 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Предложения для трудоустройства представят крупные предприятия региона: машиностроительный завод "Тюменские моторостроители"; ООО "Тюмень Водоканал"; энергосбытовая компания "Восток"; аптечная сеть "Фармация" и другие.

В компании требуются инженеры, машинисты автомобильного крана, электромонтеры, фрезеровщики, слесари, курьеры, фармацевты. Предлагаемая заработная плата - от 20 тыс. до 81 тыс. рублей.

Вход свободный.