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Около 80 тысяч человек побывали на "Сибирских каникулах" в Москве

Общество, 14:26 13 декабря 2023

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Около 80 тыс. человек побывали на "Сибирских каникулах" в Москве с 8 по 10 декабря. В ходе праздничной программы прошла презентация туристического потенциала Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В парке "Зарядье" жители и гости столицы приняли участие в интерактивной программе с конкурсами, играми и розыгрышем призов от бренда Visit Tyumen.

"Новогоднее такси Visit Tyumen" совершило более 100 поездок. 10 счастливчиков выиграли туры "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири" на двоих. В такси и на уличном стенде разыграли тысячу подарков. Это свитшоты, термокружки, термосы, футболки, полотенца, бутылочки для воды, шоперы, платки, варежки, сибирская косметика, конфеты, значки и многое другое.

Туристско-информационный центр, в котором представляли потенциал Тюменской области, принял около семи тысяч человек.

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Проект "Сибирские каникулы" реализован в рамках соглашения между правительством Москвы и правительством Тюменской области.

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# Visit Tyumen , Москва , туризм , туристы

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