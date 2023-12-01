В Тюмени подрядчик построит дамбу на левобережной части Туры в районе Мельникайте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дамбу на левобережной части Туры построит подрядчик в районе ул. Мельникайте Тюмени. На акуцион была подана одна заявка. С победителем заключат контракт на 1,7 млрд рублей. По договору он должен будет провести инженерную подготовку территории, построить дамбу и укрепить берега со стороны оз. Круглого, сообщается на портале Госзакупок.

Строительные работы начнутся в 2024 году, а сдать объект компания должна в 2025 году. Всего предполагается три этапа. Ориентировочная площадь подготовки территории - 36,2 га. Протяженность самого гидротехнического сооружения – 600 м, со стороны озера Круглого - 700 м. На нем будут созданы искусственные земельные участки площадью 3,5 га.

Объект предназначен для защиты территории от затопления и подтопления.

В числе требований, которые должен выполнить подрядчик, максимально использовать строительные конструкции, материалы и изделия местных производителей. Также он обязан разработать и согласовать проект разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности.

Проект финансируется из регионального бюджета, заказчиком выступает Управление капитального строительства Тюменской области.

Оксана Корнеенкова