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Тюменские студенты получили три миллиона рублей на разработку уникального квадрокоптера

Общество, 16:56 14 декабря 2023

ТИУ | Фото: ТИУ

Студенты четвертого курса ТИУ Степан Карпов и Абдурахим Абускаев стали победителями программы "Старт-Взлет" Фонда содействия инновациям и выиграли три миллиона рублей на разработку квадрокоптера с силовой установкой на одном двигателе внутреннего сгорания. Цель начинающих инноваторов – увеличить время полета и грузоподъемность беспилотника, а также адаптировать устройство к использованию в условиях низких температур там, где не работают обычные дроны, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

"Самого значимого результата мы добились, участвуя в "Технохабе". Именно там удалось получить экспертную поддержку и сертификат от ТИУ на изготовление прототипа, который сейчас активно реализуется. Часть запчастей получена и уже принята в работу, часть в ожидании поставки. Также мы стали резидентами Центра технологического предпринимательства вуза, получили возможность представить макет на TNF-2023, что оказало большое влияние на его развитие и узнаваемость", - сказал Степан Карпов.

На грант студенты планируют провести опытно-конструкторские работы и изготовить летающий прототип.

ТИУ | Фото: ТИУ

Отметим, всего в конкурсе приняли участие более одной тыс. человек, победителями первой волны выбраны лишь 20.

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# дроны , ТИУ

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