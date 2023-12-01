В Тюменской области волонтеры готовят психоневрологический интернат к Новому году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подготовкой к Новому годы помогают заниматься сотрудникам Лесновского психоневрологического интерната, расположенного в Юргинском районе, инклюзивные волонтеры. Они празднично оформляют комнаты, делают прически и макияж подопечным, готовят угощения.

"Волонтеры экспериментировали с прическами, с макияжем, оформляли комнату для немобильных женщин. В другой локации готовили имбирное печенье, рассказывали о салате "Оливье" и готовили его. Еще одна группа делала открытки, другие разучивали песни к Новому году. Нашим ребятам тяжело в силу когнитивных нарушений, заболеваний, но они все стараются", — поделилась директор Лесновского психоневрологического интерната Нина Баёва.

Волонтерство в Лесновском психоневрологическом интернате зародилось в период пандемии. Сейчас здесь насчитывается 15 волонтеров из числа проживающих. Среди них есть и маломобильные. Главное от волонтера — желание. Затем сотрудники учреждения наблюдают за тем, как он справляется. По словам директора психоневрологического интерната, не у всех получается быть волонтерами: не все могут быть добрыми, терпеливыми в силу заболевания.

Инклюзивный волонтер Стас "Без этого не можем. У меня один раз все получилось и понравилось. После этого начал делать. Бываем, лепим, мастерим, проводим концерты для пенсионеров. Делаем это, чтобы им было не скучно и нам веселее жить", — сказал молодой человек.

По словам Нины Баевой, добровольцы видят свой смысл жизни в оказании помощи немобильным и маломобильным гражданам. Добрые дела они совершают каждый день в той или иной форме. Сюда входит и организация дневного досуга, и прогулок на свежем воздухе. На территории учреждения есть зона, где в теплое время года немобильные клиенты лежат на улице. Ребята из волонтерского отряда читают им сказки, смотрят за ними. Приходят сюда и серебряные волонтеры, добровольцы-дети.

"Мы давно открыты для общества. Работа с волонтерами для меня это не головная боль, а большая помощь. Когда приходят серебряные волонтеры, мы договариваемся, что нам нужно, либо они обращаются к нам с предложением. Сначала мы попросили у них вязаные беретики для девочек на Международный женский день. Мы получили шикарнейшие подарки, которые торжественно вручили на праздник. Сейчас игрушки готовим, вместе будем наряжать елку", —добавила Нина Баёва.

Лесновский психоневрологический интернат — участник проекта благотворительного фонда "Старость в радость". Отметим, в учреждении проживают 512 человек. Из них 73 — маломобильные. Пожертвования подопечным фонда "Старость в радость" можно сделать на сайте.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин