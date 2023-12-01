Поделиться новогодними традициями могут тюменцы на конкурсе "Это у нас семейное"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поделиться традициями и ритуалами семьи, связанными с новогодними праздниками, украсить квартиру или дом, устроить семейный концерт предлагают жителям Тюменской области. Сделать это можно, выполняя задания дистанционного этапа конкурса "Это у нас семейное" от проекта платформы "Россия – страна возможностей".

В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны и другие задания: "Домашний уют", "Готовим вместе", "Званый ужин", "Добро и благодарность", "Песня трех поколений", "Праздник для мамы", "Веселые старты", "Семейный альбом", "Изобретатели", "Мультсемья".

Регистрация на участие в проекте завершится 18 декабря на сайте проекта. С момента запуска конкурса его участниками стали 550 тысяч человек, это свыше 97 тысяч семейных команд.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. Летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса "Это у нас семейное".