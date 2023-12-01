Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" начнет полеты из Тобольска в Новосибирск с 4 января

rmz.aero/ rmz.aero/

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" открыла продажи билетов по маршруту Новосибирск - Тобольск - Новосибирск. Первый рейс состоится 4 января 2024 года, сообщает аэропорт Ремезов.

В дальнейшем отправиться в Новосибирск прямым рейсом из Ремезова можно будет по четвергам и субботам. Вылет в четверг в 12 часов 40 минут, в субботу - в 15 часов 20 минут. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Время в пути 1 час 30 минут.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании или у сторонних сервисов-агрегаторов.

Напомним, что сейчас из Ремезова можно улететь прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Новый Уренгой и Нижнекамск.

С января 2024 года изменится расписание полетов для некоторых рейсов. Так улететь в Сургут можно будет по понедельникам и четвергам. В Самару и Новый Уренгой по пятницам и воскресеньям. В Казань по четвергам и воскресеньям. В Омск по четвергам и субботам.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта "Ремезов".