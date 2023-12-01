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900 кг гуманитарной помощи для участников СВО собрали студенты уральских вузов

Общество, 18:02 14 декабря 2023

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Почти 900 кг гуманитарной помощи для участников СВО собрали студенты уральских вузов. Во время прямой линии 14 декабря Владимир Путин поблагодарил россиян, которые откликнулись на просьбы с фронта и пожертвовали свыше 10 млрд рублей, а дети отправили более 3 млн писем со словами поддержки для наших бойцов.

Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев напомнил, что помощь фронту в регионах УФО носит массовый характер и оказывается из разных источников. Так, в рамках проекта "Народный фронт. Все для победы!" студенты и педагоги вузов Свердловской области собрали и передали общественникам почти 900 кг необходимых вещей.

"Важно, что это была инициатива самих ребят. Сбор проводился именно по заказу участников СВО. Сегодня у нас есть множество волонтерских организаций, которые делают одно дело и действуют сообща: помогают фронту, бойцам и их родным. В этом наше единство", - подчеркнул полпред Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , гуманитарная помощь

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