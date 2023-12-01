Академик Румянцев: Тюменская область должна иметь высокотехнологичную детскую больницу

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области должна быть построена высокотехнологичная детская больница. Мы будем встречаться с руководством региона и говорить о том, что обязательно это нужно сделать.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил научный руководитель центра им. Димы Рогачева, академик РАН, заслуженный врач РФ, депутат Госдумы Александр Румянцев по итогам V Научной конференции "Университетская клиника" в Тюмени 14 декабря.

"Сегодня дети находятся в многопрофильных учреждениях для взрослых, что не совсем правильно. И мы думаем, что подъем педиатрии должен быть на этой площадке. Место выделено в Медицинском городе, есть проект на 300-коечную больницу. Мы хотели бы, чтобы детские хирурги, специалисты терапевтического профиля, а всего у нас 34 субспециальности, были сконцентрированы. Чтобы это был настоящий научно-практический детский центр Тюменской области. За этим будущее", - уверен Александр Румянцев.

Заместитель председателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик отметила, что идея создания профильной детской больницы прорабатывается. "Мы с Александром Григорьевичем давно сотрудничаем в этом направлении. Действительно, этот вопрос в стадии проработки и решения", - добавила она.

Всего 800 академиков, профессоров, ученых, руководителей медицинских центров, врачей и ведущих специалистов из Москвы, Тюменской области, Кургана, ХМАО - Югры и ЯНАО встретились на конференции. Они обсудили девять тем, связанных со здоровьесбережением населения, применением передовых технологий в области медицины.

"Сегодня у нас были не только парадные лекции, но и обсуждение вопросов, которые затрагивали различные аспекты в реализации наших задач в здравоохранении Тюменской области. Мы ждем ответной реакции от региона на реализацию наших российских пилотных проектов. Это касается вопросов совершенствования неврологической и хирургической служб", - рассказал автор и куратор проекта "Университетская клиника", академик РАН, заведующий кафедрой фундаментальной нейрохирургии университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России Владимир Крылов.

"Университетская клиника" - это современное представление триединства: образование, клиника, наука. В Тюменской области есть материально-техническая база для реализации инновационных подходов в медицине, считает академик, и приводит в качестве примеров Медицинский город с крупным блоком кардиохирургии, торакальной и полостной хирургии, Федеральный центр нейрохирургии, центр "Мать и дитя" и другие объекты здравоохранения.

"У вас есть настоящий университетский городок, где можно делать очень серьезные вещи. Важно все это показать начинающим специалистам, студентам, которые придут нам на смену. Мы подсказываем молодежи, студентам вектор развития, куда лучше пойти. И все это делается на 10-15 лет вперед", - заключил Владимир Крылов.

Анжела Лебедева