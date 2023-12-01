Железнодорожная магистраль, которая свяжет Югру и Китай, важный проект, считает Владимир Путин

| Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Правительство России, и РЖД рассматривает возможные варианты проекта по железнодорожной магистрали, которая свяжет Югру с Сибирью, Якутией и Китаем. Проект нужный, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии и ежегодной пресс-конференции в объединенном формате 14 декабря.

Глава государства отметил, что на данный момент наиболее значимым является развитие восточного полигона и Югра является важным направлением в решении логистических задач.

"Я обсужу этот вопрос с руководством компаний", — заверил Владимир Путин.