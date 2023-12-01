  • 15 декабря 202315.12.2023пятница
  • USD89,6741
    EUR97,7377
  • В Тюмени -17..-19 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Железнодорожная магистраль, которая свяжет Югру и Китай, важный проект, считает Владимир Путин

Политика, 19:21 14 декабря 2023

пресс-служба Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" | Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Правительство России, и РЖД рассматривает возможные варианты проекта по железнодорожной магистрали, которая свяжет Югру с Сибирью, Якутией и Китаем. Проект нужный, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии и ежегодной пресс-конференции в объединенном формате 14 декабря.

Глава государства отметил, что на данный момент наиболее значимым является развитие восточного полигона и Югра является важным направлением в решении логистических задач.

"Я обсужу этот вопрос с руководством компаний", — заверил Владимир Путин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Путин , прямая линия , РЖД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 14.12.2023Железнодорожная магистраль, которая свяжет Югру и Китай, важный проект, считает Владимир Путин
15:21 14.12.2023Владимир Путин: необходимости в новой волне мобилизации нет
14:59 14.12.202311,2 млрд рулей направили на нацпроекты в Тюменской области за девять месяцев 2023 года
12:25 14.12.2023В Тюменской области участников СВО и их семьи освободили от транспортного налога еще на год