89 инфраструктурных объектов восстановят регионы УФО в Донбассе

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 500 объектов жилищной, социальной и иной инфраструктуры в подшефных регионах Донбасса восстановили регионы УФО в 2023 году. В планах на 2024 год - 89 объектов, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ.

"Каждый восстановленный объект в подшефных регионах – больница, дворец культуры, школа, дорога - это шаг в новую, мирную жизнь. Вместе, всей страной, мы по крупицам сложим эту мозаику и вернём историческим регионам уверенность в завтрашнем дне. И регионы Уральского федерального округа продолжат принимать в этом самое активное участие", - сказал полпред Владимир Якушев.