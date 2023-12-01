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89 инфраструктурных объектов восстановят регионы УФО в Донбассе

Общество, 20:11 14 декабря 2023

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 500 объектов жилищной, социальной и иной инфраструктуры в подшефных регионах Донбасса восстановили регионы УФО в 2023 году. В планах на 2024 год - 89 объектов, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ.

"Каждый восстановленный объект в подшефных регионах – больница, дворец культуры, школа, дорога - это шаг в новую, мирную жизнь. Вместе, всей страной, мы по крупицам сложим эту мозаику и вернём историческим регионам уверенность в завтрашнем дне. И регионы Уральского федерального округа продолжат принимать в этом самое активное участие", - сказал полпред Владимир Якушев.

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# гуманитарная помощь , Донбасс

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