29 предприятий Тюменской области примут участие во всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России"

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29 предприятий Тюменской области прошли во всероссийский финал "100 лучших товаров России" по итогам регионального этапа. 28 – стали дипломантами, пять руководителей награждены почетным знаком "За достижения в области качества".

Об этом директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова написала в своем ТГ-канале.

"Подвели итоги конкурсов "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и "100 лучших товаров России". С каждым годом число участников в них только растет. В этом году к региональному конкурсу присоединилось 130 организаций, 7 из них – предприятия Югры и Ямала. Всего мы получили 295 заявок. Вместе с коллегами из Центра стандартизации, метрологии и испытаний региона определили 92 победителя и 50 дипломантов", - рассказала она.

В Тюменской области умеют производить конкурентоспособные товары и оказывать услуги высокого качества, успешно продвигать их на внутренних и внешних рынках.

"Благодарю всех конкурсантов – за искреннюю увлеченность делом, творческий поиск, желание не останавливаться на достигнутом и постоянно совершенствоваться", - пожелала Трофимова.