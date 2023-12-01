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Тобольские врачи спасли пациента с перитонитом, спровоцированным язвой

Общество, 08:47 17 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пациента с перитонитом, который спровоцировала язва, спасли врачи Областной больницы № 3 Тобольска. Он поступил к медикам в тяжелом состоянии, им пришлось решить несколько проблем, сообщает медучреждение.

Обследование выявило сквозное отверстие в стенке его желудка. Состояние усугубляли и множественные сопутствующие заболевания. Операция прошла успешно, но перитонит стал причиной почечной недостаточности.

"Традиционные методы лечения послеоперационной раны не давали положительных результатов, поэтому мы прибегли к вакуум-терапии – одному из самых современных методов лечение ран отрицательным давлением. Параллельно с этим реаниматологи восстанавливали работу почек, а фармаколог подбирал наиболее эффективную лекарственную терапию, – рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Игорь Амелин.

Врачам удалось остановить воспалительный процесс и нормальную работу всех органов. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

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# здравоохранение , областная больница № 3 , Тобольск

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