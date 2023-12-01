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Организаторы "Елки желаний" устроили флешмобы в торговых центрах Тюмени

Общество, 15:52 16 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Предновогодний флешмоб в рамках благотворительной акции "Елка желаний" проходит в нескольких торговых центрах Тюмени 16 декабря.

"Сегодня мы ездим по торговым центрам, поздравляем горожан с наступающим Новым годом. Дарим посетителям конфеты, подарки и хорошее настроение. Приглашаем всех поучаствовать в добром проекте "Елка желаний", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта Галина Валуева.

Для флешмоба члены команды проекта нарядились в костюмы сказочных персонажей и героев любимых сказок. Посетители торговых центров могли встретить сразу нескольких Дедов Морозов. Психолог организации помощи многодетным семьям "Радость" Наталья Иванова предстала в образе волшебного персонажа из миров "Ведьмака". Она принимает участие во флешмобе проекта уже второй раз.

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"Очень нравится. Акция очень позитивная, полезная. Многие дети получают подарки, о которых даже не могли мечтать", – сказала она.

Напомним, акция "Елка желаний" стартовала в Тюмени 15 ноября. В городе установлены более 40 елок в торговых центрах и организациях.

Чтобы принять участие, нужно снять с елки открытку с желанием от ребенка из многодетной или малоимущей семьи, ветерана или одинокого пожилого человека, приобрести вещь в подарок и оставить ее на стойке информации торговой точки.

Инна Пахомова

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# акция , благотворительность , Елка желаний

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