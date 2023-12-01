Два человека погибли при пожаре в Ярковском районе

| Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Два человека погибли при пожаре в д. Космакова Ярковского района 17 декабря. Сообщение о возгорании в частном жилом жоме на ул. Комсомольской поступило утром, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось открытое горение дома. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

Личности погибших и причина пожара устанавливаются.