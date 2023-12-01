Делегация Тюменской области участвует в съезде "Единой России" на ВДНХ в Москве

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области участвует в съезде "Единой России" на ВДНХ в Москве 17 декабря. Возглавляет региональную делегацию губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр областного правительства.

В XXI съезде партии от региона также участвуют председатель областной думы член ВПП "Единая Россия", руководитель регионального Совета сторонников партии Фуат Сайфитдинов, зампред облдумы, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и другие депутаты, представители.