Более 150 человек приняли участие в чемпионате Тюменской области по зимнему плаванию

| Фото: из сообщества "Федерация зимнего плавания Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Федерация зимнего плавания Тюменской области" во ВКонтакте

Больше 150 участников из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа собрал региональный чемпионат по зимнему плаванию, который прошел на базе "Озеро чемпионов" в Тюмени 16 и 17 декабря.

Об этом на пресс-конференции 18 декабря рассказал председатель Федерации зимнего плавания Тюменской области Алексей Патуров.

Выдающийся результат на этих соревнованиях показал сотрудник федеральной противопожарной службы Станислав Мальцев, который стал абсолютным чемпионом. Он принял участие во всех заплывах, среди которых: 200 м брасом, 200 м вольным стилем, 25 м баттерфляем и три вида эстафет.

Как подчеркнул Алексей Патуров, на областном чемпионате в холодовую индустрию благодаря проектам, запущенным в 2023 году, привлекли новых людей. Многие из них ранее не занимались эти видом спорта.

"У нас состоялся первый "Холодовой заряд", затем "Холодовой заряд 2.0". Совместно с Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем на их территории проводим тренировки по зимнему плаванию, — рассказал Алексей Патуров. — "Холодовой заряд" рассчитан на людей, состоящих на воинском учете. В этот раз мы привлекли и девушек. Представители проекта приняли участие в этапе Кубка России и чемпионата Тюменской области. Не были спортсменами, повысили свою холодовую устойчивость и заняли хорошие места, получив заслуженные медали. Также был запущен проект "Элексир молодости" для людей от 50 лет. Их итоговые соревнования тоже прошли на чемпионате Тюменской области".

Алексей Патуров добавил, что зимнее плавание активно развивается в Тюменской области. Ранее на первый этап Кубка России по зимнему плаванию, который проходил в региональной столице с 7 по 10 декабря, прибыли 250 спортсменов из разных регионов. На этих соревнованиях были поставлены новые рекорды.

Инна Пахомова