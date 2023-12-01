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Аварийные отключения газа и электроснабжения устранили в Тюменском районе

Общество, 14:26 18 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Электроснабжение восстановили в 40 домах в д. Патрушева Тюменского района 17 декабря. Ранее в деревне остались без света четыре улицы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По словам первого заместителя главы Тюменского района Артема Чертова, также переходящее отключение по газу было 16 декабря в деревне Патрушева. В 12 часов 55 минут был поврежден газопровод. 18 декабря в 6 часов 8 минут газоснабжение восстановлено.

"У нас остаются без газа только шесть домовладений, куда доступ не был обеспечен. Одно плановое отключение по системе электроснабжения за прошедшие сутки было с 9 до 17 часов на улице Садовой в деревне Ожогина. Работы проведены", - проинформировал Артем Чертов.

В настоящий момент в селе Кулаково зафиксировано отключение электроэнергии на трех улицах.

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# газификация , электроснабжение

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