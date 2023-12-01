Поездам на направлении Тюмень – Тобольск повысили скорость и сократили время в пути

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт пути на перегоне Картымская – Туринский провела СвЖД. Также повысилась скорость движения поездов на направлении Тюмень – Тобольск, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

"По итогам сезона путевых работ в 2023 году разрешенная скорость для грузовых поездов на перегоне увеличена до 80 км/ч, для пассажирских – до 120 км/ч. Это позволило в новом графике движения, который действует с 10 декабря, сократить время в пути пригородных поездов сообщением Тюмень – Тобольск в среднем на 15 минут. Теперь поездка между городами занимает менее четырех часов", – сказал заместитель начальника СвЖД по Тюменскому региону Анатолий Коротаев.

На перегоне Картымская – Туринский протяженностью 47 км, который является самым протяженным перегоном магистрали, железнодорожники провели замену пути с деревянных шпал на бесстыковой путь на железобетонном основании. Такой путь имеет больший срок эксплуатации, позволяет значительно увеличить скорости, а пассажирам – ощутить плавность хода поезда.

Добавим, всего в Тюменском регионе СвЖД в 2023 году обновили 125,6 км пути, заменили 38 стрелочных переводов на станциях Тюмень-Северная, Кокшаровский, Пышминская, Малый Остров, Туринский, Картымская. После проведенного ремонта также повышены скорости грузовых и пассажирских поездов на главном ходу Транссиба: на перегонах Еланский – Кокшаровский, Заводоуковская – Новая Заимка, Винзили – Богандинская.