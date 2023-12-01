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Ассоциация "Нефтегазовый кластер" помогает противостоять санкциям, считает Александр Моор

Экономика, 15:43 18 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

143 предприятия из 22 регионов России входят в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер". Данный институт развития помогает компаниям противостоять санкциям.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"При всех санкциях, которые были наложены на эту сферу, мы находим решения. Нефтегазодобывающие, промышленные и нефтесервисные компании в целом чувствуют себя неплохо. Во многом благодаря тому, что три года назад мы создали Нефтегазовый кластер", — считает глава региона.

В 2023 году подписана дорожная карта правительства России "Оборудование для бурения на суше". В нее вошли два предприятия из Тюменской области. Они будут производить критическую для отрасли продукцию. Нефтегазовый кластер вместе с "Газпром нефтью" выступает координатором реализации проекта.

С "Газпром нефтью" и "Газпромом" выстроен механизм поиска и внедрения технологических проектов через совместный отбор, который проходит ежеквартально. В результате удалось сократить сроки проведения опытно-промышленных испытаний с двух лет в среднем до полугода, добавил Моор.

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# Александр Моор , нефтегазовый кластер

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