Ассоциация "Нефтегазовый кластер" помогает противостоять санкциям, считает Александр Моор

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

143 предприятия из 22 регионов России входят в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер". Данный институт развития помогает компаниям противостоять санкциям.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

"При всех санкциях, которые были наложены на эту сферу, мы находим решения. Нефтегазодобывающие, промышленные и нефтесервисные компании в целом чувствуют себя неплохо. Во многом благодаря тому, что три года назад мы создали Нефтегазовый кластер", — считает глава региона.

В 2023 году подписана дорожная карта правительства России "Оборудование для бурения на суше". В нее вошли два предприятия из Тюменской области. Они будут производить критическую для отрасли продукцию. Нефтегазовый кластер вместе с "Газпром нефтью" выступает координатором реализации проекта.

С "Газпром нефтью" и "Газпромом" выстроен механизм поиска и внедрения технологических проектов через совместный отбор, который проходит ежеквартально. В результате удалось сократить сроки проведения опытно-промышленных испытаний с двух лет в среднем до полугода, добавил Моор.