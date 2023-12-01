В Тюменской области количество смертельных отравлений наркотиками сократилось на 18 %

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более чем на 18 % снизилось количество смертельных отравлений наркотиками в Тюменской области за 10 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельных случаев отравлений среди несовершеннолетних не зарегистрировано.

Такие данные прозвучали на заседании региональной антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Участники мероприятия подвели итоги работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее реализацию государственной антинаркотической политики в Тюменской области проверила межведомственная рабочая группа Государственного антинаркотического комитета. "Деятельность достойно оценена", - сказал Александр Моор.