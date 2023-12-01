84 жителя региона пострадали от рук мошенников за минувшую неделю

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

84 жителя Тюменской области пострадали от рук телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 35 млн рублей. Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 3,7 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Так, неизвестный под предлогом инвестирования и получения прибыли от вкладов на виртуальной торговой бирже, осуществляющей нелегальную финансовую деятельность по привлечению денег, похитил 3,7 млн рублей у тюменца, который на протяжении пяти месяцев самостоятельно перечислял их на неизвестные счета. О том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, не подозревал.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество". Прокуратурой Ленинского административного округа г. Тюмень организован надзор за ходом и результатами расследования.

Добавим, что пострадавшие от рук телефонных мошенников граждане имеют право на предъявление требования о возмещении неосновательного обогащения к лицу, на банковский счет которого поступили похищенные денежные средства.