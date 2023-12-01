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Сухой фонтан в форме капли воды украсит сквер в Восточном округе Тюмени

Общество, 08:56 20 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соглашение о благоустройстве сквера в Восточном административном округе подписали глава города Тюмени Руслан Кухарук и генеральный директор "Росводоканала Тюмень" Ольга Сарбаева, сообщает администрация города.

Проект посвящен 160-летию тюменского водопровода, которое будет отмечаться в 2024 году. Центральным арт-объектом зеленого городского пространства станет сухой фонтан в форме капли воды.

Кроме малых архитектурных форм и зеленых насаждений, в новое место отдыха будут интегрированы образовательные элементы, например, QR-коды с информацией об истории водоканала и значимости водных ресурсов для планеты.

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# благоустройство , Тюмень Водоканал

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