Сухой фонтан в форме капли воды украсит сквер в Восточном округе Тюмени
Общество, 08:56 20 декабря 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Соглашение о благоустройстве сквера в Восточном административном округе подписали глава города Тюмени Руслан Кухарук и генеральный директор "Росводоканала Тюмень" Ольга Сарбаева, сообщает администрация города.
Проект посвящен 160-летию тюменского водопровода, которое будет отмечаться в 2024 году. Центральным арт-объектом зеленого городского пространства станет сухой фонтан в форме капли воды.
Кроме малых архитектурных форм и зеленых насаждений, в новое место отдыха будут интегрированы образовательные элементы, например, QR-коды с информацией об истории водоканала и значимости водных ресурсов для планеты.