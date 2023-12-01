Услугами социального мастера воспользовались 115 пожилых тюменцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

115 одиноких пожилых людей воспользовались услугами социального мастера в Тюменской области. Пенсионерам выполнили мелкие ремонты и устранили поломки в домах и квартирах в рамках благотворительного проекта.

Об этом рассказала заместитель директора по социальной работе регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации Светлана Малахова.

"Мы столкнулись с тем, что одинокие пожилые люди часто нуждаются в мелкой бытовой помощи дома. Чтобы пришел мастер на час, подремонтировал, подлатал что-то. Благотворитель выделяет денежные средства, находится мастер на все руки, который с удовольствием, с душой оказывает помощь пожилым людям", — пояснила она.

Проект "Социальный мастер" реализует региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации совместно с благотворительным фондом "Старость в радость". С сентября 2023 года тюменцам было оказано более 300 услуг. Как отмечают специалисты фонда, это помогает не допустить травм в быту, дальнейших поломок в домах, бабушкам и дедушкам — почувствовать себя в безопасности.

Как сообщила Светлана Малахова, проект может быть продолжен в следующем году.

Вера Коршунова