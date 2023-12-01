Ишимский салон подержанных авто и продавец компенсируют покупателю затраты за неработающую машину

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

680 тыс. рублей вернет продавец и салон подержанных машин за существенные недостатки в автомобиле, который купил житель Ишимского района. Они не были указаны в договоре купли-продажи, но проявились во время поездок, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области.

Суд удовлетворил исковые требования частично. Договор расторгнут, а с салона взыскали в общей сумме 474 тыс. рублей. В том числе 190 тыс. рублей вознаграждения агента и 96 тыс. рублей неустойки. Вернет 680 тыс. рублей от продажи машины и 15 тыс. оплаты за услуги адвоката продавец проблемного автомобиля.