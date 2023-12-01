  • 19 декабря 202319.12.2023вторник
  • USD90,4162
    EUR98,7578
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Ишимский салон подержанных авто и продавец компенсируют покупателю затраты за неработающую машину

Происшествия, 16:36 19 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

680 тыс. рублей вернет продавец и салон подержанных машин за существенные недостатки в автомобиле, который купил житель Ишимского района. Они не были указаны в договоре купли-продажи, но проявились во время поездок, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области.

Суд удовлетворил исковые требования частично. Договор расторгнут, а с салона взыскали в общей сумме 474 тыс. рублей. В том числе 190 тыс. рублей вознаграждения агента и 96 тыс. рублей неустойки. Вернет 680 тыс. рублей от продажи машины и 15 тыс. оплаты за услуги адвоката продавец проблемного автомобиля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# судьи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:20 19.12.2023В тюменском аэропорту пьяного пассажира привлекли к административной ответственности
16:36 19.12.2023Ишимский салон подержанных авто и продавец компенсируют покупателю затраты за неработающую машину
16:26 19.12.2023Нетрезвая автомобилистка влетела в грузовик в Тюмени
16:14 19.12.2023Три года тюрьмы грозит жителю Уватского района за повторную езду в пьяном виде