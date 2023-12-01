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Центробанк: годовая инфляция в ноябре возросла до 7,5 %

Экономика, 18:15 19 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Годовая инфляция возросла до 7,5 % в ноябре с 6,7 % в октябре. Рост цен к предыдущему месяцу с поправкой на сезонность ускорился из-за существенного подорожания отдельных товаров и услуг, цены на которые традиционно часто и заметно меняются, сообщает Центробанк.

Устойчивое инфляционное давление остается высоким. По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2023 года сложится ближе к верхней границе диапазона 7 – 7,5 %. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4,0–4,5 % в 2024 году и будет находиться вблизи 4 % в дальнейшем.

Напомним, Совет директоров Банка России 15 декабря принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 16 % годовых.

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# инфляция , рост цен , ЦБ РФ

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