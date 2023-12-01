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Жители Тюмени могут попробовать себя в зимнем плавании

Общество, 12:02 24 декабря 2023

сообщество "Федерация зимнего плавания Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Федерация зимнего плавания Тюменской области" во ВКонтакте

Жители Тюмени могут попробовать себя в зимнем плавании на базах клуба закаливания "Кристалл", центра "АквАйСпорт - Тюмень".

"Мы даем возможность каждому приехать и попробовать. Человек пробует, решает, его это или нет. Самое главное — прийти к дисциплине. Это должно происходить правильно. У нас проходит теория, людей подготавливают, рассказывают о действии холодной воды на организм. Опытные тренеры поясняют, как правильно закаливаться, показывают мастер-классы. Теория и практика идут совместно", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Федерации зимнего плавания Тюменской области Алексей Патуров.

По его словам, зимнее плавание начало интересовать многих. На это, в частности, повлияли проекты, реализованные федерацией. Первым стал "Холодовой заряд", предусмотренный для людей, которые состоят на воинском учете. Его запустили в феврале 2022 года. Задача заключалась в повышении холодовой устойчивости, чтобы бойцы могли выполнять свой долг в любых условиях. Он объединил более 300 человек. Проект поддержал Фонд президентских грантов.

В 2023 году был организовали "Холодовой заряд 2.0". В этот раз проектом заинтересовались и девушки, которые могут находиться в зоне специальной военной операции в качестве медиков.

Еще один проект Федерации зимнего плавания Тюменской области - "Эликсир молодости". Он продлился с сентября по декабрь. Проект, ориентированный на горожан от 50 лет, получил поддержку Фонда муниципальных грантов. "Люди проходили и теоретическую подготовку. Работу с ним вел исследовательский институт "Регион здоровья". Сотрудники провели исследования на различном оборудовании. На базе клуба "Кристалл" состоялись практические занятия. Люди спрашивают, можно ли продлить проект. Мы планируем снова подаваться на грант", — добавил Алексей Патуров.

Инна Пахомова

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# зимнее плавание , проекты

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