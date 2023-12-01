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12-летнего школьника сбили на ул. Московский тракт в Тюмени

Происшествия, 17:48 19 декабря 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с участием 12-летнего школьника произошла на ул. Московский тракт, 134А в Тюмени 19 декабря. Иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

"37-летний водитель Toyota не смог вовремя заметить пешехода и остановить автомобиль", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По словам мальчика, до пешеходного перехода было далеко идти, и он перешел дорогу вне "зебры". У школьника травма руки.

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# ДТП , школьники

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