12-летнего школьника сбили на ул. Московский тракт в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария с участием 12-летнего школьника произошла на ул. Московский тракт, 134А в Тюмени 19 декабря. Иномарка сбила мальчика, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

"37-летний водитель Toyota не смог вовремя заметить пешехода и остановить автомобиль", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По словам мальчика, до пешеходного перехода было далеко идти, и он перешел дорогу вне "зебры". У школьника травма руки.