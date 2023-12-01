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Тюменский нефтегазовый кластер позволяет привлекать новые инвестиции

Общество, 08:08 21 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие нефтегазового кластера в Тюменской области стало важным фактором для устойчивого развития нефтегазовой отрасли в России. Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, прокомментировавший итоги работы Ассоциации нефтегазосервисных предприятий России в 2023 году, которые подвел губернатор Александр Моор.

"Это позволяет привлекать новые инвестиции, создавать рабочие места и повышать конкурентоспособность российских компаний на мировом рынке, - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - И конечно, в дальнейшем планируется расширение кластера и привлечение еще большего числа предприятий".

Сегодня в Нефтегазовом кластере 143 предприятия из 22 регионов России.

"При всех санкциях, которые были наложены на эту сферу, мы находим решения вопросов. Нефтегазодобывающие, промышленные и нефтесервисные компании в целом чувствуют себя неплохо. Во многом благодаря тому, что 3 года назад мы создали Нефтегазовый кластер", — отметил Александр Моор.

В 2023 году была подписана дорожная карта правительства России "Оборудование для бурения на суше". В нее вошли 2 предприятия из Тюменской области. Они будут производить критическую для отрасли продукцию. Нефтегазовый кластер вместе с "Газпром нефтью" выступает координатором реализации проекта.

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# Александр Моор , инвестиции , нефтегазовый кластер , новые рабочие места

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