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Владимир Путин выступит перед законодателями

Политика, 13:25 20 декабря 2023

expert-club.online

За 30 лет Россия осуществила колоссальный прорыв в деле построения правового государства и гражданского общества. Такую точку зрения высказал доктор социологических наук Роман Овчаренко (Ростовская область), который прокомментировал предстоящее выступление президента России Владимира Путина на Совете законодателей.

В 2023 году современный российский парламент отмечает юбилей. Первые выборы в Совет Федерации и Государственную думу прошли 12 декабря 1993 года. С тех пор было принято множество законов, существенно изменивших жизнь в нашей стране. Обе палаты Федерального собрания и органы законодательной власти регионов играют важнейшую роль в решении ключевых задач, стоящих перед страной.

Система российского парламентаризма, по оценке доктора социологических наук Романа Овчаренко, учитывает злободневные запросы общества в части законодательной защиты законных прав и интересов граждан.

"За 30 лет выстроена стройная правовая система, практически полностью устранены пробелы правого регулирования общественных отношений. Полагаю, за это время удалось преодолеть правовой нигилизм, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Особую роль на местном, муниципальном уровне играют представительные органы муниципалитетов. В Ростовской области, например, председатели представительных органов муниципальных образований являются главами этих территорий".

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