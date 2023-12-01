Более 300 исследований провели на новом аппарате МРТ в Боровской поликлинике

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Свыше 300 исследований провели на новом аппарате МРТ врачи Боровской участковой больницы в Тюменском районе. Оборудование поступило в учреждение в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

По словам врача-рентгенолога Боровской участковой больницы, филиала областной больницы №19, томограф помогает выявлять патологические изменения в тканях и внутренних органах. Снимки позволяют в деталях рассмотреть структуру внутренних органов и с наибольшей точностью определить причину развития патологий, а также поставить верный диагноз и определиться с тактикой лечения.

"МРТ проводится с использованием магнитных полей высокой мощности и высокочастотных радиоволн. После завершения исследования цифровое изображение поступает на рабочую станцию врача и радиологическую информационную систему. На данный момент проведено уже более 300 исследований", - рассказал он.

МРТ-исследование применяют при выявлении заболеваний щитовидной железы, почек, печени, спинного мозга и позвоночника, суставов, сосудов, поджелудочной железы и других, сообщает областной департамент здравоохранения.