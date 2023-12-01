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Тюменская компания проведет операцию по перфорированию скважин в Египте

Экономика, 13:09 20 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Операцию по перфорированию скважин для египетского партнера тюменская компания "Новые технологии Севера" (НТС) проведет в новогодние праздники. Соглашение об этом достигнуто по итогам подписания двухлетнего сотрудничества.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор компании Иван Лесь.

"Ряд работ уже провели. У партнеров есть определенные условия, которые мы не учли, взяли два месяца на доработку оборудования, сейчас доработали и на Новый год отправимся работать", - пояснил он.

Технология гидромеханической перфорации от тюменской компании НТС имеет ряд преимуществ перед иностранными аналогами. Её отличает многофункциональность, энергоэффективность, безопасность. Она применяется без взрывчатых веществ, следовательно, без повреждения пласта с обеспечением более низкого давления разрыва и повышенной проницаемости.

Еще одним покупателем сервисных услуг тюменской НТС стала компания из Марокко. Во время выставки ADIPEC в ОАЭ к ним обратилась канадская компания с просьбой повести ряд операций со скважинами на территории Марокко. Тюменцы решили работать напрямую, подписали соглашение о сотрудничестве во время Тюменского экспортного форума.

"В любом продукте, в частности в нефтесервисе, идет процесс коммерциализации – выстраивание продаж. И все знают такое понятие, как воронка продаж. Мы в свою очередь выстраиваем обратную воронку продаж: придаем элемент эксклюзивности, покупатели сами выходят на связь", - отметил Иван Лесь.

Директор НТС признался, что многое при создании оборудования они используют из книг, статей по работе с наклонно-направленными скважинами советских ученых 70-х годов. Эти технологии необходимо интерпретировать, усовершенствовать и делать ремонты по стране, миру намного эффективней, чем иностранные аналоги, уверен Иван Лесь.

Тюменским экспортерам удалось решить проблему денежных переводов. Это возможно делать без SWIFT, главное – какая валюта.

"С долларами есть определенные проблемы. Поэтому лучше работать с юанями", - уточнил директор компании.

Всего в портфеле заказов ООО "Новые технологии Севера" находится шесть технологий, которые созданы на смену импортным аналогам.

Анжела Лебедева

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# Египет , Марокко , нефтесервис , технологии , экспорт

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