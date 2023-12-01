Рассказать о желаемых подарках предлагают юным тюменцам на горячей линии Деда Мороза

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников от "Ростелеком Контакт-центра" работает до 29 декабря. Жители Тюменской области могут позвонить на бесплатный круглосуточный номер 8-800-101-10-42 и рассказать о подарках, которые бы хотели получить на Новый год.

Для организации горячей линии используются голосовые роботы и методы речевой аналитики. В этом году в линии появился новый блок с зимними загадками и пожеланиями от Деда Мороза, сообщает филиал ПАО "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.

В прошлом году горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников обработала более 32 тыс. звонков.