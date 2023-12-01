Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в Китае с 27 января по 4 февраля 2024 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Масштабный фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в провинции Ляонин, в преддверии китайского нового года с 27 января по 4 февраля 2024 года. Об этом было объявлено в Пекине в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем, сообщает пресс-служба "Российского экспортного центра".

"Для продвижения узнаваемости российской продукции в Китае Российский экспортный центр запускает инновационный формат - проведение фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в различных провинциях Китая", — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, этот формат предусматривает продвижение традиций культуры и искусства, традиционных видов спорта и спортивных достижений России, а также качественных товаров под брендом "Сделано в России" посредством взаимодействия ярмарочных, культурных и спортивных мероприятий. Бренд "Сделано в России" в партнерстве продвигают Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс".

На ярмарке будет представлено более тысячи российских товаров. Планируется, что за неделю мероприятие посетит около трех миллионов человек.

К участию в мероприятии приглашены крупнейшие предприятия агропромышленного комплекса по приоритетным группам товаров экспорта в Китай: ГК "Мираторг", ПАО "Черкизово", ГК "Эфко", ООО "Балтика", АО "МАКФА", ГК "Союзпищепром", ГК "Объединенные кондитеры", ГК "Славянка", ГК "Русский краб", "СЗРК", ГК "Эконива", ГК "Комос", АО "БРПИ", ГК "Дядя Ваня" и другие компании.

Купить российскую продукцию можно будет также на электронных торговых площадках Китая. Ассортимент товаров из России, которые доступны на китайских маркетплейсах, уже сегодня насчитывает несколько тысяч позиций в национальных магазинах под брендом "Сделано в России".

На китайских маркетплейсах уже активно работают три тюменских компании, которые реализуют свадебные платья, сладости и системы водоочистки.

В Китае, по словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Алексея Ергалиева, отмечено невероятное потребление конфет тюменского производителя.

"У иностранцев есть спрос на тюменские сладости, на Epinduo представлена продукция фабрики "Слада", - сообщил он.

Свадебные платья тюменки Светланы Мариненко пользовались большой популярностью в Европе и США. После введения антироссийских санкций предприниматель при поддержке центра экспорта перешла на реализацию нарядов для невест на китайскую электронную площадку.

Продвижение российского экспорта под брендом "Сделано в России", по данным генерального директора Российского экспортного центра Вероники Никишиной, не ограничивается одними лишь товарами.

"Наши традиции, культура, спорт – всё это формирует образ России и влияет на лояльность к нашим брендам и продукции. Фестиваль-ярмарка объединит в себе все эти направления. Будет насыщенная программа — от дегустаций и таргетированных b2b-встреч до хоккейных матчей и концертов", — пояснила Вероника Никишина.

В частности, в рамках фестиваля-ярмарки в городах Шэньяне и Даляне пройдут дегустационное шоу от российских производителей продуктов питания, выступления музыкальных и балетного коллективов из России, мастер-классы по народным художественным промыслам для детей и взрослых и другие мероприятия, позволяющие заинтересовать и вовлечь посетителей в работу ярмарки и повысить узнаваемость продукции под брендом "Сделано в России".