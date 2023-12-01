Тюменский короткометражный фильм "Незримое" покажут на фестивале в Америке

| Фото: группа "Кинокомпания "Пушка" во Вконтакте | Фото: группа "Кинокомпания "Пушка" во Вконтакте

Тюменская короткометражка "Незримое" официально отобрана на международный кинофестиваль хоррор фильмов "Blood Bash 2024", который пройдет в Америке с 9 по 10 февраля. Пост-хоррор с социальным подтекстом сняла кинокомпания "Пушка".

"Это уже четвертый международный кинофестиваль для нас. До этого фильм демонстрировали в Китае, Пакистане и Мексике, но, безусловно, круто отобраться именно на фестиваль в США, так как это столица мирового кинопроизводства. Благодарны организаторам за такую возможность. К сожалению, съездить на событие не получится, но обязательно будем следить удаленно", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер короткометражки Владимир Мотырев.

На данный момент это уже 11 отбор фильма "Незримое" за полгода его фестивального пути. Три раза лента получала различные награды. По словам тюменца, на этих результатах они останавливаться не собираются.

"Обычно фестивальный путь длится полный год, чтобы успеть пройти все возможные фестивали, и пока наш фильм отбирают - мы продолжаем участвовать, впрочем, ближе к весне уже будем готовиться к онлайн-премьере", - добавил он.

Напомним, сюжет рассказывает о трудном подростке-девушке, которая после очередной ссоры с родителями начинает замечать у себя в доме незримую силу.

Виктория Макарова