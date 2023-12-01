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Тюменец обманом украл у пожилых граждан один миллион рублей

Происшествия, 17:10 20 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

19-летнего тюменца обвиняют в хищении одного миллиона рублей у пожилых граждан. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2023 года подсудимый в составе преступной группы совершал хищения денег у граждан пожилого возраста. Соучастники сообщали пенсионерам заведомо ложные сведения о совершении их родственниками ДТП и предлагали передать денежные средства во избежание привлечения их к уголовной ответственности. Подсудимый прибывал по месту жительства потерпевших, забирал денежные средства, а затем вносил их на подконтрольные преступной группе расчетные счета, оставляя себе часть денег в виде вознаграждения.

В результате преступной деятельности пяти жителям Тюмени, Тобольска и Тобольского района причинен ущерб на общую сумму один млн рублей. Часть ущерба подсудимым возмещена.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок два года три месяца условно с испытательным сроком на два года. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму 550 тыс. рублей.

В отношении других членов преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

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